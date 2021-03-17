Aşk & İlişkiler Kalp kalbe karşıdır! Karşılıklı evlilik teklif ettiler

Kalp kalbe karşıdır! Karşılıklı evlilik teklif ettiler

Aşk & İlişkiler

Kalp kalbe karşıdır! Karşılıklı evlilik teklif ettiler

Savi Nukala ve Sharath Reddy çiftinin 2 buçuk yıllık birlikteliklerini, koronavirüs salgını böldü. 6 aydır görüşemeyen çift, birbirlerine evlilik teklif etmek için harekete geçti. Aynı fotoğrafçıyla anlaşan çift, aynı gün birbirlerine sürpriz yaparak karşılıklı evlilik teklif ettiler.

17 Mart 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Kanada’da Savi Nukala ve Sharath Reddy çifti karantina yüzünden 6 aydır görüşemiyordu. İlk kez buluşacakları zaman Savi Nukala, erkek arkadaşına “Doğada fotoğraf çekimi yapalım” dedi. Sevgilisinin kabul etmesiyle fotoğrafçı Miranda Anderson’ı aradı ve çekim sırasında erkek arkadaşına evlenme teklif edeceğini söyledi. Ancak Sharath Reddy de aynı planı yapıyordu. Sonunda ortaya ikisi aynı anda evlenme teklif ederken çekilen kareler çıktı.


https://www.instagram.com/p/CMFtWiqhM6A/


Fotoğrafçı Miranda, olayı şu sözlerle anlatıyor:

Bana ilk ulaşan Savi oldu ve erkek arkadaşına evlilik teklif etmek istediğini söyledi. Erkek arkadaşı Sharath'a normal bir fotoğraf çekimi olacağını söyledi. Çekimden iki gün önce bir instagram mesajı aldım. Sharath da çekim sırasında kız arkadaşına evlilik teklif etmek istiyordu ve ikisinin de birbirinden haberi yoktu.


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