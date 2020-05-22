Ramazan Kalp kırmadan yaşamak

Kalp kırmadan yaşamak

Ramazan

Kalp kırmadan yaşamak

Ramazan ayı Peygamberimizin müjdesiyle günahlara kefaret ayıdır.

22 Mayıs 2020, Cuma 12:36 Son Güncelleme:
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Nitekim Hz. Peygamber bu hususu şöyle dile getirmektedir: “Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki Cuma ve iki Ramazan, aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.” Ramazan ayında gönül dünyamızı durulaştırdık ve bu vesile ile günahlarımızı gözden geçirip yapmış olduğumuz hataları düşünme fırsatımız oldu. Bugün, Ramazan ayının huzuruyla bir daha bu hatalara dönmemeye söz verme zamanıdır. Çünkü bir daha günahlarımıza tövbe etme fırsatı bulamayabiliriz.

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