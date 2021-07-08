Kalp spazmı, kalpte baskı, ağrı ve yanma ile kendini gösterir; göğüste başlayan ağrı, boyna, kollara ve çeneye kadar uzanır. Kalp krizinin öncüsü olabileceği için uzmanlar kalp spazmına karşı uyarıda bulunurken, yaşam tarzında yapılacak ufak değişiklikler, kalp spazmının önlenmesinde büyük rol oynuyor.

KALP SPAZMI NEDİR?

Kalp spazmı kalbi besleyen atardamarların kasılması nedeniyle kalbi yeterince besleyememesinden kaynaklanan tıbbi bir durumdur.

Kalp spazmında, kalp krizinde olduğu gibi göğüste şiddetli bir ağrı oluşur, temelde, her ikisinde de kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması yatmaktadır.

İstirahat halinde de görülebilen kalp spazmı, daha çok efor sarf ederken oluşur. Ağrı, yanma kalpte baskı ya da sıkışmayla karakterizedir.

KALP SPAZMI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol değerleri

Stresli yaşam

Alkol kullanımı

Sigara kullanımı

Hareketsiz yaşam

Obezite

Şeker hastalığı

Doğum kontrol hapı kullanımı

40 yaşın altındaki kadınlarda endometriozis (çikolata kisti)

Ateroskleroz ile ilişkisi bulunan kronik enfeksiyonlar (Chlamydophila pneumonia, İnfluenza, Helicobacter pylori Porphyromonas gingival),

Hava kirliliğine yol açan gaz maruziyeti (karbonmonoksit, nitrojen dioksit, sülfür dioksit…)

Kalp spazmı riskini artıran durumlardır.

KALP SPAZMI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sıkışma ve baskı hissi

Sıkıntı,

Daralma,

Ağrı

Nefes darlığı

Kalp spazmında ağrı genellikle göğsün ortasında başlar, boyuna, kollara, çeneye ve sırta doğru ilerler. 5-10 dakika kadar sürer. Genellikle fiziksel zorlanma, fiziksel hareket, stres, heyecan, fazla yemek yeme ve üzüntü durumlarından sonra meydana gelir.

Çoğunlukla istirahat halindeyken geçer. İstirahat sırasında spazm geçirilmesi daha ciddi bir durumdur. Ağrı keskin değildir; daha çok baskı, sıkışma, huzursuzluk veya yanma şeklinde hissettirir. Nefes alıp vermenin ağrıyı azaltıcı bir özelliği olmamasına rağmen kişi refleks olarak nefes alıp verir.

KALP SPAZMINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kalp spazmını önlemek için eğer altında yatan başka bir rahatsızlık bulunmuyorsa, yaşam tarzında basit değişikliklere gidilebilir.

Sağlıklı beslenmek,

Yağlı, tuzlu, kızarmış, işlenmiş gıdalardan uzak durmak,

Sigara ve alkolden uzak durmak,

Fazla kilolardan kurtulmak,

Diyabet, yüksek kolesterol ve yüksek kan basıncı gibi hastalıkları tedavi ettirmek,

Her gün düzenli olarak doktorun tavsiye ettiği sporları uygulamak,

Kalp spazmını önlemede büyük ölçüde başarı sağlayacaktır.

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