Kalp ya da karaciğer hastalığınızın nedeni çürük dişiniz olabilir

Ciddi hastalıklara bakteriyel zemin hazırlayan diş çürükleri yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor.

Dt. Aslı Tapan, diş çürüklerinin sebep olduğu hastalıklar ve çürükten korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi:

HASTALIKLARI TETİKLİYOR

"Dişteki bir çürük sadece o dişi değil bütün vücudu etkiler. Çürüğe neden olan bakteriler, önce ağızdaki diğer sağlıklı dişlere ardından tüm vücut sistemine bulaşabilir bir yapıdadır. Kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi pek çok sistemik hastalığı tetiklediği gibi bu hastaların iyileşme süreçlerine de olumsuz etkisi olur. İyi temizlenmeyen bir ağızda oluşan ve çürüğe sebep olan bakteriler; grip, nezle, faranjit gibi pek çok enfeksiyon hastalığına yol açtığı gibi kan damarları vasıtasıyla kalp hastalıklarına da zemin hazırlar. Aynı zamanda ağız yoluyla mideye inerek mide duvarında da çeşitli hastalıklara sebep olur. Diş çürüğü bakterileri böbreklere de taşınarak risk oluşturabilir. Basit bir diş çürüğü çok kısa bir temizleme ve dolgu işlemi ile tedavi edilebilirken önemsenmeyerek sağlığı ciddi oranda tehdit eder hale gelebilir.

RUTİN KONTROLLERLE ÖNLEMİNİZİ ALIN

Ağızda birçok bakteri türü vardır ve bu bakteriler diş üzerinde bakteri plağı denilen yapışkan bir tabaka oluşturur. Ağza giren yiyecek ve içeceklerle birlikte bakteriler asit üretir ve zamanla dişin koruyucu tabakasını tahrip eder. Bu asitler diş yüzeyinde mineral kaybına da yol açar. Müdahale edilmediğindeyse diş çürüklerinin oluşmasına neden olurlar. Çürüme önce minede başlar ve zamanla daha derine inerek pulpa yani dişin canlı dokusuna kadar gider. Başta önemsenmeyen bu durum ileride telafisi zor sonuçlara yol açabilir. Diş çürükleri genellikle dişlerde hassasiyet, siyahlaşma veya renk değiştirme ile kolay şekilde anlaşılabilirken bazı çürükler kendini belli etmeyebilir. Bu nedenle rutin yapılan diş muayeneleri önemlidir. Çürüyen dişlerde zamanla ağrı ve hassasiyet artar. Ağrılar, düzensiz aralıklarla kendini belli eder. Soğuk, sıcak, tatlı veya ekşi teması sırasında da ağrılar meydana gelebilir."

BU HATALARI YAPMAYIN

- Dişlerin çürümesine yol açan hataların başında dişlerin temizliğinin doğru şekilde yapılmaması gelir. Dişleri en az 3 dakika günde 2 kere fırçalamak çürükleri önleme açısından önemli.

- Yanlış beslenme de diş çürüklerine yol açabilmektedir. Şekerli besinler, asitli gıdaların sık sık tüketilmesi dişlerin çürümesini hızlandırır.

- Ağız ve diş sağlığı için diş fırçalamak önemli ancak bunu yemeklerden en az 1 saat sonra uygulamak gerekir. Yemeklerden ve asitli içeceklerden hemen sonra dişler fırçalanmamalı. Bu tür gıdalardan sonra yaklaşık bir saat diş minesi asit saldırısı altında olup minenin yumuşadığı ve hemen yapılan fırçalamanın diş yüzeyinden bir miktar madde kaldırdığı biliniyor.

- Dişlerin gece yatmadan önce fırçalanmaması da diş çürüklerine zemin hazırlamaktadır.

- Diş çürüklerine yol açan bir diğer sebep de diş temizliğinin sadece fırçalamaktan ibaret olduğunu sanmaktır. Diş çürükleri diş aralarında kalan yiyecek artıkları sebebiyle de oluşabilmektedir. Bunların temizlenmesi için diş ipi veya ara yüz fırça kullanımı rutin hale getirilmeli.

- Hamilelik döneminde dişlere iyi bakılsa da çürüyeceğine inanarak bakımı ihmal etmek önemli bir hatadır. Hamilelik öncesi mutlaka ağız ve diş sağlığı kontrolü sağlanmalı. Hamilelik döneminde yapılan önleyici tedaviler hamileliğin ağız ve diş sağlığı açısından daha rahat geçmesini sağlar.

- Diş çürüklerinin genetik olduğunu düşünerek diş bakımının ihmal edilmesi de yapılan yanlışlar arasındadır. Diş çürükleri kişiye özel durumlar sonucu oluşan ve kişiden kişiye farklılık gösteren bir hastalıktır. Genetikle bağlantılı olsa da alınan önlemlerle çürükler engellenebilir.

- Diş taşı temizliğinin diş minesine zarar verdiği düşünülerek temizlikten kaçınmak da diş sağlığını olumsuz etkileyen bir hatadır. Doğru bir diş taşı temizliği minenin zedelenmesine sebep olmaz.