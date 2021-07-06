Magazin Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 2. (Son) bölümde neler oldu?

Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 2. (Son) bölümde neler oldu?

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Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Yarası 2. (Son) bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası, ilk iki bölümüyle büyük beğeni topladı. Son bölümün yayınlanmasının ardından Kalp Yarası 3. Bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak diziseverlerin çok beklemesine gerek kalmadı çünkü Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı yayınlandı…

06 Temmuz 2021, Salı 09:54 Son Güncelleme:
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Medeniyetler beşiği Antakya’da çekilen Kalp Yarası dizisi hem çekim mekanları, hem de konusu ve oyuncuları ile iddialı yapımlar arasına adını yazdırdı. 5 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan 2. Son bölümün ardından pek çok kişi Kalp Yarası 3. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Beklenen müjdeli haber, ATV resmi sitesinden geldi. İşte, Kalp Yarası 3. Bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında ayrıntılar…



KALP YARASI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kalp Yarası 3. Bölüm fragmanında Azade Hanım'ın Ayşe’nin kıyafetlerini çöpe attırması, Ayşe’nin sabrının taşmasına neden oluyor. Diğer yandan fragmanda en dikkat çekici olay ise, Ferit’in annesi Azade Hanım’a Ayşe il ayrılma kararı aldıklarını söylemesi oluyor…

 

KALP YARASI 2. (SON) BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit’in beklenmedik anda nikah masasına oturması, tüm Antakya’nın konuştuğu bir konu haline gelir. Hande bu yaşananlardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. Ayrıca, Zümrüt ve Hüseyin Varoğlu, bu nikahın ardından Sancakzadelerle tüm ilişkilerini kopartırlar.

Azade Sancakzade Ayşe’yi gelini olarak kabul etmez. Ferit ise, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmak için çabalamaktadır. Diğer yandan Ayşe karşısında hem Azade’yi hem de Hande’yi bulur. Her şeyinin kaybetse bile Yaman, Hande’nin peşini bırakmaz. Öte yandan Zümrüt de kızı Hande’nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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