Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde eğitim alan Yağmur Tanrısevsin, oyunculuk kariyerine The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüyle adım attı. Şimdi ise ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası isimli diziyle adını duyuran Yağmur Tanrısevsin’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.

KALP YARASI DİZİSİNİN AYŞE’Sİ YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğan Yağmur Tanrısevsin, Aslen Mersinlidir. Aynı ilde doğup büyüyen güzel oyuncu ilköğretimini Mersin’de tamamladı. Üniversite eğitimi için 2010 yılında İstanbul’a gelen Yağmur Tanrısevsin, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde okudu.

Yağmur Tanrısevsin oyunculuk hayatına ise The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüyle adım attı, bununla birlikte, bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline geldi.

Craft Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim almaya başlayan Yağmur Tanrısevsin, bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklifle, 2011 yılında başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya, Metin Çekmez ce Vahide Gördüm’ün paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol aldı ve adını geniş izleyici kitlelerine duyurdu.

Tenis, boks, basketbol, kayak, resim heykel gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2014 yılında Güneşi Beklerken isimli dizideki rolü ile 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri en iyi gençlik dizisi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.

YAĞMUR TANRISEVSİN FİMLERİ

2013 – The Tragedy

2013 – Aşk Ağlatır

YAĞMUR TANRISEVSİN DİZİLERİ

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum

2011 – Kalbim Seni Seçti

2012 – Pis Yedili

2013-2014 – Güneşi Beklerken