Magazin Kalp Yarası kadrosuna flaş transfer

Kalp Yarası kadrosuna flaş transfer

Magazin

Kalp Yarası kadrosuna flaş transfer

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştıkları, atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisine Serenay Aktaş konuk oluyor.

22 Temmuz 2021, Perşembe 23:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ATV ekranında seyirciyle buluşan, Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizisi ‘Kalp Yarası’na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.

Serenay Aktaş; dizinin dördüncü bölümünde Ebru karakterine hayat verecek.

Ebru, Sinan’ın (İnanç Konukçu) gençlik aşkı. Zamanında Azade Sancakzade engeliyle karşılaşan ve kavuşamayan aşıklar yıllar sonra ilk kez çocuklarının okulunda karşılaşıyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Sabahlar olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
İyi bayramlar
Uğur Alkapar
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülşah Saraçoğlu'nun isyanı: Direkt konum atabilirim