Kalp Yarası kadrosuna flaş transfer
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in paylaştıkları, atv'nin pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisine Serenay Aktaş konuk oluyor.
22 Temmuz 2021, Perşembe 23:56 Son Güncelleme:
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ATV ekranında seyirciyle buluşan, Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizisi ‘Kalp Yarası’na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.
Serenay Aktaş; dizinin dördüncü bölümünde Ebru karakterine hayat verecek.
Ebru, Sinan’ın (İnanç Konukçu) gençlik aşkı. Zamanında Azade Sancakzade engeliyle karşılaşan ve kavuşamayan aşıklar yıllar sonra ilk kez çocuklarının okulunda karşılaşıyor.
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