Kalpleri donmuş! Yunanistan göçmenleri ölüme terk ediyor

Kendilerini Avrupa medeniyetinin kurucusu olarak gören Yunanistan’da güvenlik güçleri Avrupa’ya gitme hayaliyle sınırı yasa dışı yollarla geçen göçmenleri soyup sadece iç çamaşırlarıyla Türkiye’ye geri yolluyor. Edirne sınırındaki Türk köylüler, demir çubuklarla dövülen, paraları ve telefonlarına el konup araziye atılan göçmenlerin yardımına koşuyor.

HAVA EKSİ 6 DERECEYDİ

Yunan polisi, bu vicdansızlığa dondurucu soğukta da devam edince sınırdan dün iç sızlatan haber geldi. Meriç Nehri yakınlarında donarak ölen 3 Afgan’ın cesedi bulundu. 3’ünün de üzerinde sadece iç çamaşırları vardı. Edirne’de askerlerin kurtardığı bir Afganlı kaçak, ölen 3 kişiden birini teşhis etti: “Yunan karakolunda birlikteydik. Ben kaçmayı başardım.”

Edirneli köylüler 15 gün önce donmak üzere olan 14 göçmeni son anda kurtarmıştı.

Yunan polisler göçmenlerin para ve cep telefonlarını da alıyor.