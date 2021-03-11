Dünya Kamboçya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Kamboçya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Dünya

Kamboçya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Kamboçya'da salgının başladığı tarihten bu yana ilk defa koronavirüs kaynaklı bir ölüm yaşandı.

11 Mart 2021, Perşembe 12:32 Son Güncelleme:
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Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Phnom Penh’te bulunan Kmer Soviet Dostluk Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki hastanın Kovid-19’dan hayatını kaybettiği belirtildi. Kamboçya’da virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlere uymayanlara hapis cezası da dahil, cezai işlem uygulanmasına izin veren yasa 5 Mart’ta kabul edilmişti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle Phnom Penh’te okullar ve kamuya açık alanlar, 20 Şubat’tan bu yana kapalı tutuluyor. Hükümet, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 2 yılı aşkın süredir faaliyet dışı olan 500 odalı "The Great Duke Phnom Penh" otelini 8 Mart’ta hastaneye çevirme kararı almıştı.

Kamboçya’da bugüne kadar 1163 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kamboçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Müslümanların cesetlerinin yakılmayacağı bildirildi. Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Hun Sen, Kovid-19 kurbanlarına yönelik zorunlu yakma emrinin Müslümanları kapsamadığını açıkladı.

Sen, ülkedeki Müslüman topluluklarla yaptığı görüşmenin ardından Müslümanların Kovid-19'dan ölen yakınlarını "gelenek ve adetlerine" göre defnedebilmelerine izin verildiğini ifade etti.

16,5 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da Müslümanlar, nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor.

Ülkede henüz Kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Sen, dün, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı olması durumunda cesedin yakılacağını duyurmuştu.

AA

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