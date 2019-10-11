Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü YPG/PKK saldırının Türkiye tarafından düzenlendiğini iddia etmişti

11 Ekim 2019, Cuma 21:32
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Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye’yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı’daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, internetteki sözde yayın organı Amaq’da, gündüz saatlerinde Kamışlı ilçesinin Garbiye mahallesindeki "emniyet merkezi" önünde bomba yüklü bir araç patlattığı açıklamasını paylaştı.

Sivillere ait görseller paylaşıldı

Terör örgütü YPG/PKK ve yandaşları, gün boyu saldırının Türkiye tarafından yapıldığı iddiasında bulunmuş ve yaralanan sivillere ait görseller paylaşmıştı. Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kamışlı ilçesi, 2012 yılında Beşar Esad rejimi askerlerinin çekilmesiyle YPG/PKK’nın işgaline girmişti.

İlçe merkezinde halen rejime ait bazı kurumlar faaliyet gösteriyor.


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