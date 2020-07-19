Kamp çadırı nasıl kurulur? - Çadır kurarken dikkat edilmesi gerekenler

Çadırınızı kuracağınız doğru yeri bulmanız, parçaları nasıl bir araya getireceğinizi ve çadırınıza nasıl bakım yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.





Kamp çadırı kurarken dikkat edilmesi gerekenler:

Uygun bir kamp yeri bulun.

Kamp kuracağınız alanın düz bir zemin olmasına dikkat edin.

Rüzgarın yönüne dikkate alın.

Güneşin nereden doğacağını belirleyin.

Kamp alanınızı uygun bir şekilde düzenleyin.