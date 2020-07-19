Kamp çadırı nasıl kurulur? - Çadır kurarken dikkat edilmesi gerekenler
Pandemi ve salgının ardından kamp tatili yeniden gözde oldu. Umarız kamp çadırı nasıl kurulur biliyorsunuzdur? Çünkü kampa gitmeden önce, kamp alanında zorlanmamak bir takım hazırlık yapmak zorundasınız. Çadır kurmayı bilmek de bunlarında başında geliyor. Biz de bu videomuzda Interrail Türkiye ekibinden Barış Çelik ile kamp çadırı kurarken dikkat etmeniz gerekenleri konuştuk.
19 Temmuz 2020, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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Çadırınızı kuracağınız doğru yeri bulmanız, parçaları nasıl bir araya getireceğinizi ve çadırınıza nasıl bakım yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.
Kamp çadırı kurarken dikkat edilmesi gerekenler:
Uygun bir kamp yeri bulun.
Kamp kuracağınız alanın düz bir zemin olmasına dikkat edin.
Rüzgarın yönüne dikkate alın.
Güneşin nereden doğacağını belirleyin.
Kamp alanınızı uygun bir şekilde düzenleyin.