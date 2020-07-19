Seyahat Kamp çadırı nasıl kurulur? - Çadır kurarken dikkat edilmesi gerekenler

Kamp çadırı nasıl kurulur? - Çadır kurarken dikkat edilmesi gerekenler

Seyahat

Kamp çadırı nasıl kurulur? - Çadır kurarken dikkat edilmesi gerekenler

Pandemi ve salgının ardından kamp tatili yeniden gözde oldu. Umarız kamp çadırı nasıl kurulur biliyorsunuzdur? Çünkü kampa gitmeden önce, kamp alanında zorlanmamak bir takım hazırlık yapmak zorundasınız. Çadır kurmayı bilmek de bunlarında başında geliyor. Biz de bu videomuzda Interrail Türkiye ekibinden Barış Çelik ile kamp çadırı kurarken dikkat etmeniz gerekenleri konuştuk.

19 Temmuz 2020, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çadırınızı kuracağınız doğru yeri bulmanız, parçaları nasıl bir araya getireceğinizi ve çadırınıza nasıl bakım yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.


Kamp çadırı kurarken dikkat edilmesi gerekenler:

Uygun bir kamp yeri bulun.

Kamp kuracağınız alanın düz bir zemin olmasına dikkat edin.

Rüzgarın yönüne dikkate alın.

Güneşin nereden doğacağını belirleyin.

Kamp alanınızı uygun bir şekilde düzenleyin. 

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Seyahat tutkunu bir yazarın notları
Burak Akkul
Mehmet Nuri Turan
Ucuz bilet dönemi tarihe mi karışıyor?
Mehmet Nuri Turan
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir
Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çayır Su Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle turistleri çağırıyor