Türkiye Kamu mesai saatleri değişti! İşte yeni düzenleme

Kamu mesai saatleri değişti! İşte yeni düzenleme

Türkiye

Kamu mesai saatleri değişti! İşte yeni düzenleme

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamuda çalışanları ilgilendiren mesai saatleri ilgili de açıklama yaptı. İşte detaylar...

21 Haziran 2021, Pazartesi 19:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

Kovid-19 aşılama programı

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Hakan Çelik
Cesur tasarımla rekor beklentisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
‘Büyük kalp’
Rauf Tamer
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erdoğan açıkladı…