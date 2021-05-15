Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuna gelindi. Vaka sayılarını düşürmek ve bayram nedeniyle oluşabilecek bulaş riskini azaltmak amacıyla hükümet tarafından ülke genelinde tam kapanma karar alınmıştı. Sürecin sonuna gelinirken normalleşme süreci ile ilgili ipuçları da gelmeye başladı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme planı ile ilgili kabineyi işaret etmesi ile birlikte pazartesi gününden sonra uygulamaya konulacak açılma planı milyonların gündeminde olmaya devam ediyor.

Esnaf, üretim faaliyetlerini gerçekleştirenler başta olmak üzere eğitim ve kamu kurumları çalışanları da normalleşme takviminin detaylarını araştırıyor. Milyonlarca kamu çalışanı da pazartesi mesai saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. Peki, Resmi dairelerin mesai saatleri değişecek mi? 17 Mayıs Pazartesi mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Pazartesi mesai var mı? 17 Mayıs kamu mesai saatleri değişti mi? Kamuda mesai saatleri düzenlenecek mi? İşte memur mesai saatleri ile ilgili son bilgiler...

MEMURLAR PAZARTESİ GÜNÜ MESAİYE GİDECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle başlayan tam kapanma süreci sonrası, Cumhurbaşkanlığınca yeni bir karar alınıncaya kadar, kamu kurumlarında esnek çalışmaya devam edilmesi gerekiyor.

Yeni tip koronavirüsün Dünya genelinde yayılması ile birlikte, her düzeyde ve alanda tedbirler alınmaya devam edilliyor. Türkiye'deki tam kapanma öncesinde yaşanan vaka artışı sonrası 29 Nisan 2021 saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar 17 günlük tam kapanma uygulandı.

Alınan kararla, kamu mesai saatleri sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülrüldü ve uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçildi.

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olması, kamu çalışanlarında esnek çalışma ve idari izinlerin de bittiğini düşüncesine kapılıyor. Ancak durum farklı. Bilindiği üzere, virüsün yayılımının kamu kurumlarında azalmasını sağlamak için getirilen esnek çalışma ve idari izin uygulamalarının birincisi 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile başlamıştı. Aradan geçen süre içerisinde, iki kez kaldırılan esnek çalışma uygulaması, vaka sayısının artmasıyla birlikte 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yeniden hayata geçirilmişti.

KAMU MESAİ SAATLERİ TAM KAPANMA BİTİNCE DEĞİŞECEK Mİ?

Tam kapanma öncesinde yayınlanan kamu mesailerine yönelik genelge halen yürürlükte.

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığınca tam kapanma sonrası geçileceği ifade edilen kademeli normalleşme kapsamında yeni bir karar alınmadığı müddetçe, 2021/8 sayılı Genelge çerçevesinde kamu kurumlarında uzaktan/dönüşümlü çalışma sistemine devam edilebilecek, mezkür Genelgede belirtilen 24-32 ay arası hamileler, süt izni kullananlar, engelliler, yöneticiler hariç 60 yaş üstü olanlar, kronik hastalığı bulunanlar, 10 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar görevli oldukları kurumlarca aksi bir karar alınmadığı sürece idari izin uygulamasından yararlanabilecek.