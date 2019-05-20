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Kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir kamyonet, yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

20 Mayıs 2019, Pazartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Cemal Kurtal'lın kullandığı kamyonet, Akköy mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, bir ağaca çarparak durabildi.

GÜÇLÜKLE YUKARIYA ÇIKARILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Cemal Kurtal (49), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla güçlükle yukarıya çıkarıldı.

Kurtal, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ZONGULDAK (İHA)

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