Kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Cemal Kurtal'lın kullandığı kamyonet, Akköy mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, bir ağaca çarparak durabildi.

GÜÇLÜKLE YUKARIYA ÇIKARILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Cemal Kurtal (49), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla güçlükle yukarıya çıkarıldı.

Kurtal, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZONGULDAK (İHA)