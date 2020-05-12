Kan bağışında yeni dönem

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışları, corona virüsle mücadele ve ramazan yardımları konusunda hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlandı.

Corona virüs ve Ramazan ayı dolayısıyla Kızılay kan stokları azaldığı için kan bağışı çağrı yapıyorsunuz. Bu çağrılarınız karşılık buluyor mu?

Kan bağışı çağrılarımıza vatandaşlar karşılık verdi. Çağrı yaptığımız günün hemen ertesinde bağışlar iki katına ulaştı ve artarak devam etti. Normal günlerde aldığımız kan bağışları seviyesinde ilerliyoruz. Kritik stoklarımızın üzerine çıktık. Karşılanamayan kan talebi yok. Kan bağışlarımız normale dönüyor. Ama rehavete kapılmamamız gerek. Önümüzdeki günlerde özellikle haziran-temmuz gibi normalleşmeye başlanılan zamanlarda ihtiyaçlar daha fazla olacak.

İmmün plazmalar 3 bin 750 hastaya uygulandı

Corona virüs sürecinde kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlara daha fazla imkan ve kolaylık sağlanamaz mı?

Bu konu zaten İçişleri Bakanlığı genelgesinde istisna olarak tutuldu. Kızılay’a kan vermek için evinden çıkanlar, sokağa çıkma yasağından muaf. Bizler kendilerine zaten SMS gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde Kızılay’ın www.kanver.org internet sitesi üzerinden elektronik olarak da bu randevu ve bildirim sistemini kendileri de doldurabilecek. Böylece sokağa çıkmama uygulamasına takılmaksızın Türkiye’nin 300 noktasındaki kan merkezlerine gelebilirler.

Covid-19 tedavisinde uygulanan immün plazma bağışları konusunda son rakamlar neler? Kaç kişiden bağış alındı ve kaç hastaya uygulandı?

İmmün plazma nakli konusunda dünyada anında aksiyon alan ülkelerden olduk. 10 Mayıs rakamları itibariyle 1531 bağışçımız var. Bu immün plazmalar 3 bin 750 hastaya uygulandı. Bu ciddi bir rakam. İyileşen hastalardan temas kurduğumuz, bağış yapabilme kriterlerini karşılayan 10 bin civarında bağışçı var. Bunların uygun olanlarının sayısı 3 bin 500 civarında. Bir kısmı teyitlerini bekliyor, bir kısmı da randevu sürecinde. Plazma bağışlayabilecek, uygun durumdaki vatandaşların yüzde 93,5’i plazma vermeyi kabul etti. Covid-19 nedeniyle hastanede yatan immün plazma isteyen hastalarımızın taleplerini günlük karşılayabilir durumdayız. İmmün plazmanın tedaviye olan etkisiyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütüyoruz. Yakın zamanda bunu da tüm dünyayla paylaşacağız.

Ulaştığımız insan sayısı 5 milyonu geçti

Kızılay sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sağlamalarına destek veriyor mu?

10 bin sağlık çalışanımıza 24 üniversite hastanesinde kişisel koruyucu ekipman desteklerimiz devam ediyor.

Bu Ramazan’da zor durumdaki insanların ihtiyaçları artık çok daha acil ve geçtiğimiz Ramazanlara göre daha fazla. Kızılay bu insanların ne kadarına ulaşabiliyor?

Hem Covid-19’la mücadele hem de Ramazan münasebetiyle 45 bin Kızılay çalışanı ve gönüllüsü sahada görev yapıyor. Şu ana kadar 76 milyon liralık bir yardım Ramazan çerçevesinde vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Ulaştığımız insan sayısı da 5 milyonu geçti. Bu miktarlar ve ulaşabildiğimiz insan sayısı her geçen gün artıyor. Kendi öz kaynaklarımızdan da vatandaşlarımıza bu yardımların ulaştırılması için ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Günlük olarak aşevlerimizden sağladığımız iftarlıkları 100 bin insana sıcak şekilde ulaştırıyoruz. Evine gidemeyen 4 bin sağlık çalışanına, doktor ve hemşirelerimize gıda desteği veriyoruz. Karantina altındaki 70 bin vatandaşımıza, sabah, öğle, akşam, ara öğün olmak üzere iftar ve sahurlarıyla birlikte de yemeklerini veriyoruz. Bu Ramazan’da öncekilerden farklı olarak SMS kodları gönderdiğimiz vatandaşlar, marketlerden alışverişlerini yapabilecek. 250 bin vatandaşımıza bu yöntemle yardım ulaştıracağız.

10 TL yardım için Ramazan yazıp 2868’e gönderebilirsiniz

Peki insanlar Kızılay’ın bu çalışmalarına nasıl destek olabilirler?

Öncelikle Kızılay’ın devletin bir kurumu olmadığını, devlet bütçesinden herhangi bir kaynak kullanmadığını belirtmek isterim. Bu yanıyla Kızılay tüm faaliyetlerini, yardım çalışmalarını hayırsever milletimizin desteleriyle yerine getiriyor. Vatandaşlarımız, Kızılay’ın Ramazan’daki çalışmalarına destek olmak için Ramazan yazıp 2868’e göndermeleri halinde 10 TL’lik bir yardım yapmış olacaktır. Fitre ve Fidyelerini de Kızılay’a vermek isteyen vatandaşlarımız için özel bir SMS hattı oluşturduk. Fitre veya Fidye Yazıp 1877’ye mesaj atmaları halinde 27 TL’lik bir desek Kızılay hesaplarına geçecektir. www.kizilay.org.tr üzerinden hem bilgi alıp hem bağış yapabilirler. Ayrıca 168 ücretsiz çağrı hattımızı da arayabilir hayırseverlerimiz.



