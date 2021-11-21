Türkiye Kan donduran görüntü! Çantanın içinde cenin bulundu

Kan donduran görüntü! Çantanın içinde cenin bulundu

Türkiye

Kan donduran görüntü! Çantanın içinde cenin bulundu

Gaziantep’te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

21 Kasım 2021, Pazar 20:00 Son Güncelleme:
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Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)

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