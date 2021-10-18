Türkiye Kan donduran manzara! 101 gün sonra ortaya çıktı

Kan donduran manzara! 101 gün sonra ortaya çıktı

Türkiye

Kan donduran manzara! 101 gün sonra ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da hayvan otlatan çobanın arazide kafatası görüp jandarmaya ihbarı üzerine yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki giysinin cebinden 101 gündür kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'e (40) ait banka ve kimlik kartı çıktı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Merkeze bağlı Burhaniye köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu M.F., bu sabah saatlerinde merada hayvan otlatırken toprağın yüzeyindeki kafatasını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kepçeyle yaptığı kazıda, toprağa gömülü cesede ulaştı. Yapılan incelemede cesedin üzerindeki giysinin cebinden, Fethibey beldesinde 9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp daha haber alınamayan Osman Gönk'e ait banka ve kimlik kartı çıktı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Ekiplerin çalışmasını duyan Osman Gönk'ün yakınları, cesedin bulunduğu araziye gelip bilgi aldı.

Cesedin Gönk'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtilirken, cinayet üzerinde duran jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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