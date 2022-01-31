Türkiye Kan donduran olay! 81 yaşındaki kadın asılı bulundu

Kan donduran olay! 81 yaşındaki kadın asılı bulundu

Türkiye

Kan donduran olay! 81 yaşındaki kadın asılı bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 81 yaşındaki kadın, çatı katında iple asıllı halde bulundu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Yakintaş Mahallesi'nde 81 yaşındaki Kadriye Karagöz, 2 katlı evin çatı boşluğunda eşi tarafından ipe asılı halde bulundu. 112'ye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN (İHA)

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