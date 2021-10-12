Türkiye Kan donduran vahşet! Gelinini bıçaklayarak parçalara ayırdı

Kan donduran vahşet! Gelinini bıçaklayarak parçalara ayırdı

Türkiye

Kan donduran vahşet! Gelinini bıçaklayarak parçalara ayırdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu.

12 Ekim 2021, Salı 23:47 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Fehmi A., iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. ile tartıştı. Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

Öldürülen Ayat A.'nın eşinin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından vahşice öldürülen kadının cesedinin parçaları otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Fehmi A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ) (DHA)

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