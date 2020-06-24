Bakan Koca'nın konu hakkındaki açıklamaları:

''Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında 2 çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli 0 grubunun biraz daha az riskli olduğu bir çalışma. Ama bu çalışmanın daha geniş desteklenmesi gerekiyor. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. 1-2 hafta içerisinde yayınlanacak noktaya gelmiş olur.''

Aşı çalışmaları

Kovid-19 aşısı ile ilgili de Koca, "Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Virüs mutasyona uğruyor mu?

''Şu ana kadar somut mutasyona uğradığına dair bilgi yok. Farklı virüs çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. Bu virüsün mutasyon gibi yorumlanmaması gerektiğini söylemiştim. Mutasyon olamaz mı? Her zaman olabilir. Ama şu an somut bir bilgi yok.''











