Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu

ABD'de gümrük görevlileri, Kanada sınırında 'Antik Eğitim Numunesi' yazılı bir kargo aracının içinde kavanozda tutulan bir insan beynine rastladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi yazılı açıklamasında yetkililerin, içinde insan beyni bulunan cam kavanoza ait herhangi bir belge veya ABD'ye yasal yollarla girdiğini gösteren bir açıklama bulunmadığını söyledi. Yetkililer, Hastalıktan Korunma ve Önleme Merkezleri ve ABD Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün 'bu tip kargoların gönderilmesiyle ilgili' katı kuralları bulunduğunu hatırlattı. Gümrük yetkilileri, Hastalıktan Korunma ve önlenmesi Merkezi'ne 'bulaşıcı biyolojik unsurlar, bulaşıcı maddeler ve vektörlerle ilgili' danıştı.Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda 2014 yılında sınırı denetçileri 67 adet canlı dev Afrika yılanı bulmuştu. Yılanlar Nijerya'dan California'ya gönderilmişti. Sınır yetkilileri, 2006 yılında da sekiz ton tarih öncesi fosil ele geçirdi. Fosillerin arasında dinozor yumurtaları da bulunuyordu.

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