Kanada’da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu
Kanada'da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Araştırmacılar, bulunan fosil için " En eski ve bozulmadan saklanmış" ifadelerini kullandı.
22 Aralık 2020, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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Kanada'nın Yukon kentinde araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu.
Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin "Bu mumya o kadar eksiksiz ki, temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt" dedi.
DHA
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