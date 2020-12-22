Bilim & Teknoloji Kanada’da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

Kanada’da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

Bilim & Teknoloji

Kanada’da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu

Kanada'da araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu. Araştırmacılar, bulunan fosil için " En eski ve bozulmadan saklanmış" ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2020, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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Kanada'nın Yukon kentinde araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu.

Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin "Bu mumya o kadar eksiksiz ki, temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt" dedi.

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DHA

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