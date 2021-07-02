Soğuk iklimiyle meşhur Kanada’nın batı bölgeleri benzeri görülmemiş sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. Sibirya da sıcaklarla boğuşuyor. Uzmanlar, karbon emisyonlarının azaltılmaması halinde bunun yeni normal olacağı uyarısında bulunurken, sıcaklık kaynaklı ölümler yaşanıyor.

Geçen 5 günde sadece Kanada’nın British Columbia bölgesinde aşırı sıcaklardan ötürü 486 “ani ve beklenmedik” ölüm kayıtlara geçerken aynı dönemde COVID-19 kaynaklı toplam ölümler ise 98 oldu. Bu hafta Kanada’nın British Columbia bölgesini vuran sıcak hava dalgası iklim değişikliğine dair net bir kanıt olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki Lytton kasabasında 49.5 ile rekor seviyede sıcaklık görülürken, bölgenin kalanında da en düşük sıcaklık 40 derece oldu. ABD’de de 35’ten fazla şehirde rekor sıcaklıklar kayda geçti. Seattle 42 derece ile önceki rekorunun tam 5 derece üzerine çıktı. Aşırı sıcak havalar dünyanın bir başka ‘soğuk’ köşesinde de etkili oluyor; Rusya’nın Sibirya bölgesinde termometrede 32 derecenin üzeri görüldü.

TARİHTE ÖRNEĞİ YOK

Kanada’nın British Columbia Üniversitesi’nden Simon Donner “Bir sıcak hava dalgasının bu kadar uzun sürmesi ve Kanada’nın bu kadar sıcak olması tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum” derken, İklim Etkileri Grubu adlı organizasyondan bilim insanı Meade Krosby, “Asıl soru iklim değişikliğinin sıcak hava olaylarına neden olup olmayacağı değil, bunun ne kadar büyük olacağı” görüşünü dile getirdi.

Dünya Meteoroloji Organizasyonu’na göre küresel sıcaklıklar sanayileşmeden bu yana 1.2 derece arttı. Simon Fraser Üniversitesi’nden iklim bilimci Deborah Harford, “Kulağa çok gibi gelmiyor ama bu tüm sistemi değiştiriyor” diyor. Sıcak havayla orman ve çalı yangınları da arttı. Sıcaklıkların 50 dereceye dayandığı Kanada’da orman yangınları etkili oluyor. Ülkenin Lytton kasabasında 300 kişi yangın nedeniyle tahliye edildi, 20 yapı hasar gördü.



