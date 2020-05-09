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Gündem Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Gündem

Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Tecrübeli haber spikeri Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 21:29 Son Güncelleme:
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Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 18.45’te izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 18.45’te Kanal D’de!


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