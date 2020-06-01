Magazin Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'

Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'

Magazin

Kanal D’den yeni bir program 'Çok Akustik'

Müzik-eğlence programı “Çok Akustik”, ilk bölümüyle 07 Haziran Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor…

01 Haziran 2020, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
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Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı “Çok Akustik”, Pazar gecelerini renklendirecek. Saatçi’nin her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırladığı programda, sohbet ve müzik bir arada olacak.

Ercan Saatçi’nin evinde sanatçı dostlarını ağırladığı “Çok Akustik”, ilk bölümüyle 07 Haziran Pazar akşamı saat 23.30’da Kanal D’de…

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