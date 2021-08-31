Magazin Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu

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Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi 'Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi netleşti.

31 Ağustos 2021, Salı 11:47 Son Güncelleme:
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9 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 'Camdaki Kız' dizisinin tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.

Burcu Biricik'in canlandırdığı 'Nalan' karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı 'Feride' karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor. Nalan'ın hayallerini, heyecanlarını ve bunca yıl sakladığı tüm tutkularını hapsettiği, çok sevdiği kar küresi yeni sezonun büyüsüne ışık tutuyor.

'Camdaki Kız' dizisi, yeni sezon ilk bölümü ile 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de.


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