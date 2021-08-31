9 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek olan 'Camdaki Kız' dizisinin tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.

Burcu Biricik'in canlandırdığı 'Nalan' karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı 'Feride' karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor. Nalan'ın hayallerini, heyecanlarını ve bunca yıl sakladığı tüm tutkularını hapsettiği, çok sevdiği kar küresi yeni sezonun büyüsüne ışık tutuyor.

'Camdaki Kız' dizisi, yeni sezon ilk bölümü ile 9 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de.







