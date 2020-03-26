Türkiye Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı

Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı

Türkiye

Kanal İstanbul için rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı

Kanal İstanbul için etki alanındaki iki köprünün rekonstrüksiyon ihalesi yapıldı.

26 Mart 2020, Perşembe 11:21 Son Güncelleme:
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Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kanal İstanbul Etki Alanındaki Tarihi Odabaşı ve Tarihi Dursunköy Köprüleri İhalesi için teklifler kapalı zarf usulüyle alındı.

Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayılırken, Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık 408 bin lira teklif etti.


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