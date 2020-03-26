Kanalizasyonda corona virüs çıktı! Dünya şokta

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda corona virüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde corona virüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda’da corona virüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM’nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.





Birlik açıklamasında, "Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda corona virüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz" denildi.

08.55 : ABD Savunma Bakanı Mark Esper, tüm asker ve sivil personel ile ailelerinin yurt dışı intikal ve seyahatlerini iki aylığına askıya aldı. Söz konusu karar yaklaşık 90 bin askeri etkileyecek ve tatbikatlar da ertelenecek.

Öte yandan, ilk kez Pentagon binasında görevli bir askerde corona virüse rastlandı.

08.45 : Nevruz Bayramı seyahatleri nedeniyle ikinci bir salgın dalgasından korkan İran'da, şehirler arası seyahat yasağı bugün başladı.





ABD'de can kayıpları 1000'i geçti

05.40 : ABD'de corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Her gün en az 10 bin insanın virüs kaptığının belirlendiği ülkedeki vakalar 68 bini geçerken, üçüncü sıradaki ABD kısa sürede İtalya ve Çin'i geçerek ilk sıraya yerleşecek.





ABD'liler, salgının başlangıcından bu yana çılgın gibi silahlanıyor. California eyaletine bağlı Los Angeles Şerifi Alex Villanueva, silah mağazalarının kapatılmasını istedi.

Şerif Villanueva, "Bu, silah satışlarının yasaklanması konusu değil ancak herkesin panik içinde silah satın alması kendi içinde başka sorunları tetikliyor" dedi.

Florida'da da ise, 42 kişide grip benzeri belirtiler görüldüğünün öğrenilmesi üzerine Şili’den gelen turistik gemi paniğe yol açtı. Toplamda 1200 yolcunun bulunduğu Zaandam isimli gemideki yolcu ve mürettebatlar testten geçiriliyor.

05.30 : Afrika ülkesi Mali'de ilk vakaların teşhis edilmesi üzerine kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet televizyonu, yasağın akşam 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasını kapsadığını duyurdu.

04.10 : Güney Kore'de ise vakalar 104 artışla 9 bin 241 oldu. Her gün yaklaşık 20 bin test uygulayan ülkede 5 hastanın öldüğü bildiriliyor, can kayıpları 131'e çıktı.

03.10 : Olağanüstü hal ilan eden Yeni Zelanda'da vaka sayıları artıyor. 78 tanı daha konuldu ve Covid-19'a yakalananların sayısı 361'e ulaştı.

03.00 : Corona virüs salgınını durduran Çin, 67 yeni vaka ve altı ölüm bildirdi. Çin'deki hasta sayısı halihazırda 81 bin 285, can kaybı ise 3 bin 287.









Trump'a yanıt: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin

00.55 : Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında bir kez daha gazetecilerin karşısına çıkan ABD lideri Donald Trump, virüsün hızla yayıldığı New York'u zorlu haftaların beklediğini söyledi: "En sorunlu yer. Zor haftalar bekliyor. Vali Cuoma süreci iyi götürüyor. Bu zor dönemin atlatılmasına yardımcı olmak için yetkim dahilinde her çabayı gösterdiğimi bilmenizi isterim."

New York eyaletine 4 bin solunum cihazı gönderdiklerini aktaran Trump'a Vali Andrew Cuomo yanıt verdi: "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz."

New York Valisi ayrıca, gece yarısı yaptığı açıklamayla kentteki bazı sokakları trafiğe kapatacağını açıkladı. Cuomo, New York’ta salgının başlangıç yeri olan Westchester bölgesinde yavaşladığına dikkat çekerek, "Artış oranını önemli ölçüde yavaşlattık. Bu gerçek olamayacak kadar güzel bir haber" diye konuştu.

30 bini aşkın vakanın belirlendiği şehirden bir başka çarpıcı haber ise, önlükleri tükenen bazı hemşirelerin çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giymesi oldu. Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, giydikleri çöp poşetlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı: ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz."





Çeteler sokağa çıkma yasağı ilan etti

00.15 : Salgından en fazla etkilenen Güney Amerika ülkesi olan Brezilya, Devlet Başkanı 'Tropik Trump' Jair Bolsonaro'nun aldığı tedbirlerin sınırlı olması nedeniyle bir süredir tencereli tavalı protesto gösterilerine sahne oluyor.

'Favela' denilen yoksul gecekondu semtlerindeki suç çeteleri ise, geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkenin en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro’daki suç çetelerinin ilan ettiği yasak, akşam saat 20.00’de başlıyor. Çeteler, sosyal medyadan, "20.00’den sonra sokakta görülen herkes, bir dahaki sefere kurallara riayet etmesini öğrenecek" ve "Halk için iyi olanı istiyoruz. Eğer hükümetin duruma el atacak kapasitesi yoksa suç çeteleri mevzuya müdahil olacaktır" mesajlarını attı.

Söz konusu adım, Bolsonaro'nun adımlarını yeniden gündeme taşıdı.

00.00 : ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh şehrinde temizlik işçileri, yüz maskesi yokluğu ve tehlikeli koşullarda çalışma nedeniyle ek ödeme talebiyle greve çıktı.

Yerel bir TV kanalına konuşan grevci işçilerden Sheldon White, “Her çöp torbasına el attığımızda hayatımızı riske atıyoruz” diyerek çöpleri toplamayacaklarını ifade etti.

Kentte sokağa çıkma yasağı uygulansa da temizlik işçileri bundan muaf tutuluyor.

Pittsburgh Belediyesi ise bir açıklama yaparak temizlik işçilerine temizlik bezleri, eldiven verildiğini ve tulumlarını her gün yıkamalarının söylendiğini belirtti. WPXI-TV, işçilere Çarşamba günü ödemesinin yapıldığını, Perşembe günü işe gelmelerinin söylendiğini duyurdu.



