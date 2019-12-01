İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda karaya çıkan teknede bulunan göçmenlerin yardımına plajda güneşlenenler koştu.20 kadar göçmen cuma günü küçük ve dayanıksız bir tekneyle Kanarya Adaları'ndaki Aguila plajına yanaştı. Zorlu yolculuğun ardından çoğu bitkin ve korkmuş hâlde göçmenlere acil durum ekipleri müdahale etti. Göçmenlere yardım eden ekiplere, o sırada sahilde güneşlenmekte olan insanlar da katıldı. Plaj halkı aralarında üç çocuklu ve hamile bir kadının da olduğu göçmenlere su yiyecek ve havlu vererek kendilerine gelmelerini sağlamaya çalıştı. Karaya henüz çıkanların sağlık durumunu kontrol eden Kızıl Haç yetkilileri, göçmenlerin Kuzey ve Sahraaltı Afrika'dan geldiklerini bildirdi. Plajda bulunan kadınlardan biri, oldukça yorgun bir göçmen kadını kucağına yatırmış hâlde, bir diğeriyse su verirken görüntülendi.

Euronews'te yer alan haberde, İspanya İçişleri Bakanlığına göre, bu yılın kasım ayı ortasına kadar yaklaşık 27 bin 594 göçmen İspanya'ya ulaştı. Ülkeye gelen göçmen sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla arttı. Popüler turist destinasyonu Kanarya Adaları ise kasım ayına kadar geçtiğimiz seneye göre yüzde 22 artışla bin 493 göçmene liman oldu.