Kandıra’da kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı

16 Şubat 2019, Cumartesi 09:11
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Kandıra’da kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu.

PERSONEL KIYIYA ÇIKARILDI

Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.

DHA

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