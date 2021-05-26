Türkiye Kanlı Ay, Türkiye'den böyle görüntülendi

Kanlı Ay, Türkiye'den böyle görüntülendi

Türkiye

Kanlı Ay, Türkiye'den böyle görüntülendi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay" güzel görüntüler oluşturdu.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi. Ankara ve İstanbul'dan gelen kareler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara’da Süper Çiçek Kanlı Ay adı verilen ay tutulması böyle görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Mersin'de güzel görüntü oluşturdu.

Kanlı ay nedir?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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