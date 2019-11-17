Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri kardeşler tarafından kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay’ın heykeli yapıldı. Çelikten yapılan heykel, Bodrum Belediyesi´ne hediye edildi. Heykel, Neslican Tay’ın hatırası olarak belediyenin bahçesine yerleştirildi.

"Onu asla unutmayacağız"

Çalışma için İşeri kardeşlere teşekkür eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, Neslican Tay’ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirterek, "Anısıyla hayata tutunan her can için minnettar olacağız, onu asla unutmayacağız" dedi. Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Neslican Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin" ifadelerini kullanmıştı.

3 kez kanseri yendi

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadele ile tanıdığı 21 yaşındaki Neslican Tay, 3 kez kanseri yenmeyi başarmıştı. Ancak daha sonra kanser 4. kez nüksetti. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Neslican Tay, hayatını kaybetti. Neslican Tay'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğmuştu.

Ölüm haberini hastane yetkilileri verdi

Hastaneden yapılan açıklamayla aldık ölüm haberini:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

Haberin fotoğrafları için tıklayın Neslican Tay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu: Güzel uyu Neslican, mücadelen çok güzeldi!

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