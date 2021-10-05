Akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş'e (74), doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı reçete etti. Ancak SGK, ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Bayram Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Ateş bu süreçte, tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg olarak verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı.

Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan mahkeme sürecini takip eden Bayram Ateş, geçen yıl 8 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Bayram Ateş'in 4 çocuğunun müdahil olduğu dava, 17 Haziran'da sonuca bağlandı. Antalya 2. İş Mahkemesi, davacının cebinden ödediği 16 bin 799 TL'yi SGK'nın faiziyle birlikte karşılamasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, yaklaşık 6 bin TL olan mahkeme masrafını da SGK'nın ödemesine karar verdi.

Ateş ailesinin avukatlığını üstlenen Abdullah İlkkahraman, doktorun müvekkili Bayram Ateş'e kanser hastalarına iyi gelen ilacı reçete ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak ilaç SGK kapsamında değildi. Kişiler bu ilacı kendileri alıyordu. Maliyetli bir ilaç olduğu için de insanlar alımında zorlanıyordu. Biz de devletin vatandaşın sağlığını güvence altına aldığını, bunun için de SGK'nın bu ilacı karşılaması gerektiğini ifade ederek hukuki yollara başvurduk. Geçen yıl açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu tarz hastalara emsal nitelikte bir karar oldu. İlk derece mahkemede davayı kazandık. Son 5-6 aydır da SGK bu ilacı ödeme kapsamına aldı. Biz davayı kazandık ama bu süreçte müvekkilim hayatını kaybetti. İsterdik ki buna kendisi de şahit olsun. Ülkedeki kanser hastalarına bu denli faydalı olan hukuki mücadelenin sonucuna tanıklık etmesini isterdik. Ancak maalesef kaybettik. Ama aile fertleri ile davayı sürdürdük. Devlet ilacın ödemesini yapacak ancak SGK avukatları mevzuat gereği üst mahkemelere başvurular yaptı. Şu an davamızı kazandık ve kanser hastalarının da mağduriyeti ortadan kalkmış oldu."

Bayram Ateş'in eczacı oğlu Murat Ateş ise babasının başlattığı hukuk mücadelesini, ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü ifade ederek, "Yaklaşık 15 yıl kanserle mücadele ettik. Hastalığının son evrelerinde doktorumuz bize bu ilaçtan bahsetti ve tedavinin mümkün olabileceğini söyledi. İlacı bize reçete etti. Araştırdığımızda SGK'nın bu ilacı karşılamadığını öğrendik. İlk iki dozu kendi cebimizden ödedik. Sonra hukuki olarak mücadele başlattık. Mahkeme sonunda ilacın SGK tarafından ödemesi hükme bağlandı. Bu ilaç kanser hastalarının son aşamasında bir ümit olarak kullanılıyor. Olumlu sonuçlar da alınabiliyor. Bizim davamızdan sonra artık ilaç SGK tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

DHA



