Kanserden korkma, farkında ol!

Arzu Çekirge Paksoy/ POSTA

Novartis Onkoloji kanser ve ilişkili hastalıkları olan hastaların hayatlarını değiştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olabilmek için 2016 yılında ‘Kansere Karşı 1’iz’ projesini hayata geçirdi. Kanser tedavisi sürecinde doktor ve ilaç desteğinin yanı sıra psikolojik desteğin önemine vurgu yapan Novartis Onkoloji, meme kanseri hastaları ve hasta yakınlarının en çok merak ettikleri soruları belirleyerek, bu soruların uzman bir onko-psikolog tarafından yanıtlandığı videolar hazırladı.

Novartis Youtube kanalında, Kansere Karşı 1’iz başlığı altında yer alan bu videoların psikolojik desteğe gerek maddi gerekse lojistik açıdan erişimi olmayan hastalar ve hasta yakınları için rehber niteliğinde olması hedefleniyor.

İçinde güç var

Bristol-Myers Squibb (BMS) ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği işbirliğiyle oluşturulan ‘www.icindeogucvar.com’ platformu kanser hastalarının güncel bilimsel bilgilere ulaşırken, farklı tedavi yöntemleri hakkında da bilgi sahibi olmasını hedefliyor.

Platform Türkiye’de kanser farkındalığını artırmak, doğru bilinen yanlışları göstermek, immüno-onkolojik tedaviler konusunda hastaları ve hasta yakınlarını bilgilendirmek, beslenme, onko-psikoloji ve benzeri destek tedavi alanlarında kanser hastalarına bilimsel kaynaklar sunmak amacıyla kuruldu.

23 yıldır devam ediyor

Avon, 23 yıldır Türkiye’nin kadın sağlığı konusunda en kapsamlı ve en uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışması olan Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası’nı sürdürüyor.

Meme kanseri farkındalığı yaratmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya, bu yıl ‘#ışığımpembe’ sloganıyla devam ediyor. Kadınlara ücretsiz mamografi fırsatı sunan sosyal sorumluluk projesi, farkındalık yaratan etkinlikleriyle de göze çarpıyor. Dünya çapında devam eden meme kanseri farkındalık hareketinin Türkiye ayağı, 13 Ekim’de İstanbul’da binlerce kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

GE Sağlık Türkiye, UPS ve Sephora Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Korkusuz Kadınlar’ projesi, meme kanserinde düzenli tarama yaptırmanın önemini vurguluyor.

Günümüzde her 8 kadından 1’i meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya ancak görüntüleme teknolojilerindeki yeni gelişmeler, kanser tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor. Meme kanserinin birinci evresindeki erken tanı, yaklaşık yüzde 100 hayatta kalma oranı anlamına gelirken, dördüncü evrede kanser tespit edildiğinde bu oran yüzde 22’ye düşüyor. Her yıl düzenli olarak yaptırılan mamografi taramaları hastalıktan dolayı oluşan ölüm riskini yüzde 25-30 oranında azaltıyor.

Pembe top sahada

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan ‘Pembe Top Sahada’ projesi, altıncı kez gerçekleştirildi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle yapılan projenin, bu yılki gönüllü destekçisi Bensu Soral oldu.

Pembe Top, 4 Ekim’de Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında oynanan karşılaşmada Bensu Soral’ın elinden havalandı. ‘Pembe Top Sahada’ projesine destek veren Boyner, hem mağazalarında hem de boyner.com.tr’de yaptığı iletişim çalışmaları ile kadınları erken tanı için adım atmaya davet ediyor.

Halk buluşmaları sürüyor

Meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini, uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere hayata geçirilen ‘Meme Kanseri Merakına Yenilsin’ halk buluşmaları, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde Derya Baykal’ın moderatörlüğünde gerçekleştriliyor. Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Multi Türkiye’nin çatısı altındaki AVM’lerin desteğiyle organize edilen buluşmalarda, teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılıyor.

10 bin kadına erken tanı ve tedavi

Nestle Nesfit kadınlara düzenli meme kontrolü alışkanlığı yaratmayı hedefliyor. Bu amaçla tüm kadınları #KontrolSende hareketine katılmaya davet ediyor.

Dünyada 9, Türkiye’de ise 5 yıldır yürüttüğü meme kanserine karşı farkındalık çalışmaları kapsamında geçen yıl 10 bin kadına erken tanı ve tedavi imkanı sunan Nesfit, #KontrolSende zinciri ile Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada 50 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Dünyada ve Türkiye’de meme kanseri görülme oranları artıyor, ancak erken tanı sayesinde ölüm oranlarında ciddi düşüş gerçekleşiyor. 10 yıl önce Türkiye’de 10 kişiden biri erken evre aşamasında meme kanseri teşhisi alırken, bu oran beş hastada bire yükseldi.

Uzmanlara göre meme kanseri korkulacak değil, tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan kanseri erken saptamaktır. Bunun için ilk yapmanız gerekenler şunlar:

● 20 yaşından itibaren kendi kendinizi muayene edin.

● 40’tan itibaren mamografi çektirin.

● Düzenli doktor kontrollerinizi aksatmayın.



