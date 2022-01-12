Magazin Kanunsuz Topraklar neden yok, final mi yaptı? Kanunsuz Topraklar’ın yeni bölümü ne zaman?
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Kanunsuz Topraklar neden yok, final mi yaptı? Kanunsuz Topraklar’ın yeni bölümü ne zaman?

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Kanunsuz Topraklar neden yok, final mi yaptı? Kanunsuz Topraklar’ın yeni bölümü ne zaman?

Kanunsuz Topraklar dizisi Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’li kadrosuyla bu sezon Fox TV’nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicinin karşısına çıkan dizinin iki haftadır yayınlanmaması “Kanunsuz Topraklar neden yok, final mi yaptı?” ve “Kanunsuz Topraklar’ın yeni bölümü ne zaman? araştırmalarına neden oldu…

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Kanunsuz Topraklar dizisinin hayranlarına kötü haber Fox TV yayın akışının yayınlanmasıyla ulaştı. Yeni bölümü heyecanla bekleyenlerin karşısına Kanunsuz Topraklar’ın 12. bölümünün tekrarı çıkınca pek çok kişi dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

1939 yılında Zonguldak’ta yaşayan bir maden işçisi olan Davut ve Davut’un haksızlıklara karşı durma ve aşkına sahip çıkma hikayesini anlatan Kanunsuz Topraklar, yeni sezonunun iddialı yapımları arasına girdi ve ilk bölümden bu yana sıkı bir izleyici kitlesine ulaştı.

29 Aralık Çarşamba akşamı 12. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümü 5 Ocak’ta bekleniyordu. Ancak ne geçen hafta ne de bu hafta yeni bölüm ekranlardaki yerini almadı. Kanaldan bu gecikmenin nedeni ile ilgili bir açıklama gelmese de pek çok dizi gibi Kanunsuz Topraklar’ın da reklam bütçeleri ile ilgili işlemleri tamamlamak için ara verdiği düşünülüyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR’IN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar’ın merakla beklenen 13. yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba akşamı her zamanki saatinde Fox TV ekranlarında olacak…

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