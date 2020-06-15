ABD'li rapçi Kanye West'in moda markası olan Yeezy, Fresh Pawz isimli bir koleksiyon üretti. Bu koleksiyonda köpeklere özel olarak üretilen sneaker'ların satışına başlandı. Köpek ayakkabısı ya da patilik olarak da adlandırılan bu sneaker'lar, 4'lü paket halinde ve 50 dolara (341 lira) satılıyor. Fresh Pawz, üretilen ilk fonksiyonel köpek ayakkabısı markası olduğunu öne sürüyor. Marka özellikle sıcak aylarda köpeklerin patilerini zararlı yüzeylerden korumaya söz veriyor. Yumuşak dokulu patiliklerin üstündeki astara sayesinde köpekler daha iyi hareket edebiliyor ve patileri nefes alabiliyor.

Peki köpek ayakkabısı zararlı mı?

Her şeyden önce evcil dostunuzun bir köpek olduğunu unutmayın ve onun ihtiyaçlarının ne olup olmadığını iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Çoğu uzman, köpeklerin insanlar gibi giydirilmesini uygun bulmuyor. Özellikle de bu durum sık sık gerçekleşiyorsa, köpeğiniz kendini hapsedilmiş gibi hissedebilir. Bu da ruhsal sağlığını olumsuz etkiler.

Köpeğinizin patisinde meydana gelen bazı durumlar için; örneğin, kesik, yanık, kırık vb., patilik kullanmak güzel bir seçenek olabilir. Ancak sevimli dostunuz iyileştiği zaman ayakkabılardan kurtulmaya özen gösterin.

Sıkıntılı arazi koşullarında da köpeğinizin ayakkabı giymesinde fayda olabilir. Kar, kızgın kumlar veya kesici taşların bulunduğu arazi koşullarında sevimli dostunuzun patisini korumak için ayakkabı giydirebilirsiniz.









Kısacası, sevimli göründüğü için ya da moda olduğu için köpeğinize ayakkabı giydirmek onu zorlayabilir. Köpeğinizin bir ayakkabıya ihtiyaç duyup duymadığını öncelikle anlamaya çalışın ve yukarıda bahsettiğimiz koşullardan hangisi sizi ilgilendiriyor bunun farkına varın.

Her şeyden önemlisi, köpeğinizin ayakkabıya ihtiyaç duyup duymadığını veterinerle görüşerek karar vermeniz daha sağlıklı olacaktır.





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