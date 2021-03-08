Altı yıllık eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.

Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.

Jeffree Star, yeni çıkardığı rujun tanıtımını da kendisi yaptı. 13,9 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabında tanıtımı yaparken, üzerinde Hakan Akkaya’nın elbisesi vardı.



