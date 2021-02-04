Türkiye Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak

Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden (2 Şubat 2021) itibaren 15 gün olarak açıklandı.

04 Şubat 2021, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak. Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca aşağıda nitelikleri  belirtilen  kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz" denildi.


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