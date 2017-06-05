Kapı kapı dolaşıp ücretsiz pide dağıtıyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ramazan ayının bereketini her yerde his etiklerini ifade ederek bu çerçevede ekiplerin kapı kapı dolaşarak ramazan pidesi dağıttığını söyledi.









Hasan Kara, "Ramazan nedeniyle belediyemiz, meslek edindirme merkezleri personelimiz çocuklarla birlikte Kilis genelinde kapı kapı dolaşıp ramazan pidesi dağıtmaya başladık. Bu çalışma ile çocuklara ramazan ayının temel duygusu olan paylaşmak ve merhamet duygularını aşılamak istedik" dedi.







