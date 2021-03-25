Kapı tenisi nasıl oynanır?

MALZEMELER

Birkaç plastik tabak, iki adet tuvalet kâğıdı rulosu, ip, küçük top ve bant / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Bu oyunumuz iki kişi ile oynanmaktadır. Öncelikle iki oyuncu için ayrı ayrı raket oluşturmalısınız. Üç veya dört tane plastik tabağı üst üste koyunuz ve tuvalet kâğıdı rulosunu tabakların kenarına yapıştırınız. Diğer oyuncunun raketi için de aynı şeyleri yapmalısınız. Daha sonra topu ipe bağlayıp, ipi de herhangi bir odanızın kapısının üst orta yerine bantlayınız. Bir oyuncu odanın iç tarafında diğer oyuncu dış tarafında kalacak şekilde oynamaya başlayınız. Bir nevi kapı tenisi diyebilir miyiz buna?