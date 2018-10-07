Kapıkule'de TIR kuyruğu 12 kilometreyi buldu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12 kilometre kuyruk oluşturdu

07 Ekim 2018, Pazar 16:27 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 16:35
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 12 kilometreye ulaştı.

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 12 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 480 TIR, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

AA


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