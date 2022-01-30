Kapısının önünde buzdan 'Azrail' belirdi

Kanada, Ontario'dan 65 yaşındaki Ben Tucci, Dunnville kasabasındaki Erie Gölü'ndeki evinin dışında karşılaştığı manzarayla dehşete düştü ve Facebook'ta bir dizi çarpıcı fotoğraf paylaştı. Ben'in Facebook arkadaşları, ilk bakışta yere kadar uzanan beyaz pelerinler giymiş uzun, insansı figürleri görünce ürpermekten kendilerini alamadı. Bir takipçi tarafından "kabus gibi şeyler" olarak tanımlanan tüyler ürpertici oluşumlar, bizzat ölüm figürünün kendisini akla getiriyor: Azrail.

Ben şöyle dedi: "İlk tepkim hayranlıktı. Gözlerime inanamadım. İlk başta bunun Jack Frost, Yaşlı Adam Kış, Noel Baba, hatta belki de Azrail olduğunu düşündüm. 'Kederli' görünen figür, ürkütücü görünümlü bir kadın ya da bir tür deniz cadısı diye düşündüm" dedi.

Gölün dalgalarından gelen su yakın zamanda Ben'in yan komşusunun elektrik direğine indi. Ben, bu figürleri o olayın yarattığı görüşünde.

KIZI RÜYALARINDA GÖRMÜŞ

Bununla birlikte, hikayenin rahatsız edici bir başka yönü, Ben kızına fotoğrafları gösterdikten sonra, kızı kendisine bu figürlerin, rüyalarında kendisini ziyaret ettiğine inandığı “ruhlar” olduğunu söyledi.

Ben şöyle devam etti: “En küçük kızım bize daha önce göl kenarındaki eski kulübedeki yatak odasında uyurken kabus gördüğünü, öyle ki bazen kanepede uyuduğunu söylemişti.

Ona buz oluşumlarının fotoğraflarını gösterdiğimde afalladı. Bana, başı eğik, kederli görünen figürün, rüyalarında işkence gördüğü görüntü olduğunu söyledi".

Milliyet