Kapkaççıyı kovalayıp dövdüler! O anlar kamerada

Brezilya'da bir kapkaççıya dersini halk verdi. Olay Espirito Santo eyaletinin Vila Velha şehrinde gerçekleşti.

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Unicanal adlı haber sitesinin paylaştığı videoda görüldüğü üzere, bir kadın, yolun kenarında telefonuyla uğraşırken kapkaça uğradı. Kapkaççı bisikletiyle kadının telefonunu alıp gitmek istedi ancak o sırada yoldan geçen bir vatandaş, aracıyla bisikletli hırsıza çarptı.

Kapkaççı neye uğradığını şaşırırdı ve biiskletini bırakıp kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediği ve dengesini kuramadığı görülen kapkaççıyı kalabalık bir grup kovaladı ve yakaladı.

Feci şekilde dövülen kapkaççının videosu Güney Amerika'da ve Twitter'da viral oldu.

Videonun altına ise "Kadınlarımıza böyle sahip çıkmalıyız" diyerek artan kapkaç olaylarına dikkat çekildi.

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