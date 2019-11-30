Kar bize gelmiyorsa biz kara gideriz

Palandöken Kayak Merkezi / Erzurum

Kayak yapmak için en ideal olan ‘toz kar’a sahip Palandöken’de sezon açıldı. 20’den fazla kayak pisti olan kayak merkezinin olimpik pistleri de var. Alp disiplini ve snowboard için cazip pistlerin de olduğu dağ, yamaç paraşütü, snowtube, paintball gibi farklı aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi / KARS

Cıbıltepe ve Süphan Dağı arasında bulunan, kayak alanlı, kristal karla kaplı olması sebebiyle kayakçıların gözdesi. Havalimanına 50 km uzaklıktaki merkeze, Doğu Ekspresi ile harika manzaraları izleyerek de gidebilirsiniz. Bölgede, kayakla safari ve kızaklı geziler yaparak unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

Ilgaz Kayak Merkezi / Kastamonu

Kastamonu ve Çankırı arasında, Ilgaz Dağları üzerinde bulunan kayak merkezi diğer merkezlere göre daha sakin. Gece de kayak yapılabilen pistlerin uzunluğu 2000 metre. Çok sayıda kayak kiralama tesisi ve otelleri var. Ekonomik kayak tatili yapmak isteyenler için ideal bir adres.

Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri

3 bin 916 metre yüksekliği ile Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes, farklı pist seçenekleriyle kış sporları için en uygun noktalardan biri. 33 piste sahip olan bölge, her seviyedeki kayakçıya hitap ediyor. Bu sönmüş volkanik dağda kayak sezonu mart sonuna kadar devam ediyor.

Bubi Kayak Merkezi / Ağrı

Bubi Dağı üzerine kurulu olan merkez, Ağrı şehir merkezine 18 km mesafede. 2450 metre yükseklikteki kayak merkezinin etrafı doğal güzelliklerle çevrili. Pist alanları kalabalık değil, bu sayede daha rahat ve huzurlu kayak yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Bjelasnica / Bosna Hersek

1984’de Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Bjelasnica Olimpik Kayak Merkezi, Saraybosna’ya 20 dakika mesafede. Yüksekliği 3200 ile 550 metre arasında değişiyor. Mavi, kırmızı, siyah zorluk derecelerinde dört piste ev sahipliği yapıyor. 3100 metrelik Alp disiplini ve büyük slalom pistinde kayak yapmak bir ayrıcalık.

Brezoviça / Kosova

Priştine’ye 75 km mesafedeki Brezoviça, Kosova’nın en büyük ikinci şehri olan Prizren yakınlarında. Sar Dağları’nın eteklerindeki bu kayak merkezi, özellikle orta seviyedeki kayakçılar için ideal. Uzun ve çoğunlukla ağaçsız pistlere ev sahipliği yapan Brezoviça, 2550 hektarlık bir kayak alanını kapsıyor.

Zabljak / Karadağ

Durmitor Dağı’ndaki Zabljak Kayak Merkezi’nin 3500 metrelik Savin Kuk, 2630 metrelik Stuoc ve 800 metrelik Javorovaca adında üç pisti var. Crosscountry yapanlar için 3 ile 12 km arasında değişen parkurlara da sahip olan merkezde kayak ekipmanları kiralanan yerler ve kayak okulları bulunuyor.

Mavrovo / Makedonya

Makedonya’nın en ünlü kayak merkezi Mavrovo’da hem kayak yapın hem de Mavrovo Gölü’nün olağanüstü manzarasını seyredin. Kayağa bir gün ara verip Mavrovo ve Galiçnik köylerini gezip Balkanlar’daki Osmanlı izlerini görün. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri’yi görmeden dönmeyin.

Bukovel / Ukrayna

Ukrayna’nın ilk ve en büyük kayak merkezi Bukovel, Avrupa standartlarında bir kayak keyfi sunuyor. 16 adet lift’e ve toplam 50 km uzunluğunda 61 piste ev sahipliği yapan Bukovel Kayak Merkezi’nde, restoranlardan gece kulüplerine ve bowling salonuna kadar çok sayıda eğlence tesisi var.