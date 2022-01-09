Kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi! İstanbul ve birçok il için...
İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji duyurdu. Hava durumu uyarıları peş peşe geldi. İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, '12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor.' dedi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Öte yandan Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin sağanak yağış, kar ve son dakika hava durumu uyarıları...
09 Ocak 2022, Pazar 11:07 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklaması yapıldı. Sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken 7 il için "sar kodlu" uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul dahil birçok kentte çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
9 Ocak 2022 hava durumu uyarıları...
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12
METEOROLOJİ'DEN 7 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı.
ADANA VE MERSİN'E KAR GELİYOR
Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok” dedi.
Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, “12 Ocak Çarşamba günü KAR Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü KKY ve KAR olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar.
AŞIRI YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA, HORTUM
Bugün ve gelecek 2 gün çarşambaya kadar. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde ŞİDDETLİ Yağmur. Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde HORTUM görülebilir. Tedbir alınmalıdır." dedi.