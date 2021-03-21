Kar geliyor! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada bu günlere dikkat

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamaya göre, pazartesi günü kuzey kesimlerde 4 ila 10 derece artacak olan hava sıcaklığının, salı gününden itibaren tüm yurtta 6 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında düşüş görülecek. Yurdun batı ve kuzey kesiminde yoğun sağanak yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir Antalya'da yoğun sağanak yağış olacak.

Kar yağışı etkili olacak

Erzurum, Kars, Hakkari ve Ağrı'da karla karışık yağmur Ardahan'da ise kar yağışı etkili olacak.

Salı günü sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterecek. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini sürdürecek. Kütahya, Bilecek, Bolu, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Kırklareli ve Kastamonu'da karla karışık yağmur etkili olacak.

Çarşamba günü ise yurdun neredeyse tamamı kar yağışının etkisine girecek. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı

Perşembe günü de soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı, Prof.Dr. Orhan Şen, çarşamba ve perşembe günü için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Salı günü ani soğuma var 8- 12C. Bu da yağışın cinsini değiştirecek. Gece yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklini alacak. Çarşamba 4-5 C daha soğuyacak. Çarşamba ve perşembe kar nerelerde: Güneydoğu, Doğu Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları hariç. Trakya, İç Anadolu, Doğu Anadolu, İç Ege ve Toroslar kar. Batı Karadeniz ve Marmara'nın yüksekleri kar yağışlı. Hava soğuk olacak.

Cuma günü ise karla karışık yağmurlu hava İstanbul'u terk ediyor. Trakya bölgesi ve yurdun batısında bulutlu ve güneşli hava etkili olacak.



