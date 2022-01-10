Hava durumu son dakika...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerine göre Trakya, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak.

İSTANBUL'DA KAR BEKLEYENLER DİKKAT

Öte yandan İstanbul'da kar bekleyenleri sevindiren haber de geldi. Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normallerine gerileyecek. Sıcaklığın düşmesiyle İstanbul ve Ankara'da ve kar yağışı görülecek. İşte son durum...

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahmin raporlarına göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KAR İSTANBUL VE ANKARA'YA GELİYOR! İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR UYARISI

Diğer yandan meteoroloji hava durumu tahminlerine göre mevsim normallerinin 4 ile 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle İstanbul ve Ankara'da ve kar yağışı görülecek. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞŞI

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek.



