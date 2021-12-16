Meteoroloji'nin yayımladığı yeni haftalık hava durumu raporuna göre; Hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha saatlerinde ara ara etkisini artırmasıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyünü beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Edirne’nin balkan köylerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

HER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki yüksek mahallerde kar yağışı başladı. Öğleden sonra itibariyle kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte ilçede beyazlık ağaçlık ve park bölgelerinde kar daha belirgin olurken, kar yağışı en fazla çiftçileri ve çocukları sevindirdi.

Meteoroloji ilgilileri, ilçede hafta sonuna kadar zaman zaman yağmur ve zaman zaman da kar yağışının devam etmesinin beklendiğini bildirdiler.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Uludağ'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, 23 Aralık Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ'da, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgeye Karayolları 143üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları, 24 saat boyunca aralıksız olarak, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlarda kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kış lastiği ve zincir olmayan araçların sürücülerinin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

YOĞUN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Fotoğraf çekinmek ve kar topu oynamak isteyenler, kar yağışının artmasıyla birlikte Uludağ'a gelmeye başladı. Kayakseverler de şehir dışından Uludağ'a geliyor. Çanakkale'den hafta sonunu geçirmek için Bursa'ya gelen üniversite öğrencisi Hanife Baştürk, Çanakkale'den geliyoruz, öğrenciyiz. Hafta sonu için tatil planladık. 2 gününü burada geçireceğiz. Kar yağdığını duyunca gelelim dedik diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Hilal Şahin ise karın keyfini çıkaracağını belirterek, Uludağ bembeyaz. Tatile geldik. Soğuk ama, atmosfer çok güzel olduğu için sorun olmuyor. Gayet güzel. Arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Keyifli bir tatil olacak. Birazdan kayak yapacağız. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum dedi.

Uludağ'da yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlayan oteller de yılbaşı hazırlıkları aralıksız devam ederken, kar pistlerinin de bu hafta sonundan itibaren kayakçılarla dolması bekleniyor.



