Türkiye Kar yağışı başladı! Meteoroloji, günler öncesinden uyarmıştı

Kar yağışı başladı! Meteoroloji, günler öncesinden uyarmıştı

Türkiye

Kar yağışı başladı! Meteoroloji, günler öncesinden uyarmıştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

09 Ocak 2022, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından Bitlis’te beklenen kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla birlikte Tatvan ilçesi meydanı beyaza büründü. Çocuklar yağan karın keyfini çıkarırken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının gün içerisinde kuvvetli olması bekleniyor.

BİTLİS (İHA)

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