Kar yağışı Bolu Kartalkaya'da etkili oluyor
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde kar yağışı devam ediyor. Kartalkaya'daki ise pistlerde kar kalınlığı 35 santime ulaştı.
14 Aralık 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
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Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya'da kar etkili oluyor. Merkezde yapay karlamayla birlikte pistlerde kar kalınlığı 35 santime ulaştı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan Kar, aralıklarla devam ediyor. Merkezde yapay karlamayla pistlerde kar kalınlığı 35 santime ulaştı. Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.